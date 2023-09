British Museum roept publiek op: zoek mee naar 1600 gestolen kostbaarheden

Het British Museum in Londen zoekt hulp bij het terugvinden van de duizenden museumstukken die in de afgelopen jaren uit de collectie zijn gestolen. Het museum vraagt mensen op een speciale website om aan de bel te trekken als ze vermoeden dat ze in het bezit zijn van de gestolen kostbaarheden, of als ze andere relevante informatie hebben. Vooral edelstenen en sieraden zoals ringen en oorbellen uit de Klassieke Oudheid en eerder blijken te zijn ontvreemd.

Het museum, dat een van de grootste collecties unieke historische objecten ter wereld bezit, maakte vorige maand bekend dat een medewerker is ontslagen in verband met het verdwijnen van tal van objecten. In de dagen erop stapte directeur Hartwig Fischer op. Naar schatting zijn verspreid over meerdere jaren zo'n 2000 objecten gestolen. In verband met de diefstal is nog niemand opgepakt.

Ruim een maand na het nieuws over het schandaal meldt het museum nu dat er zo'n 60 museumstukken terug zijn. Nog zo'n 300 andere objecten zijn getraceerd en zullen op korte termijn terugkeren in de collectie. Dat betekent dus dat zo'n 1600 kostbaarheden nog altijd spoorloos zijn.

Slechte administratie

Details over de teruggevonden voorwerpen deelt het museum niet op advies van deskundigen. Ook is niets bekendgemaakt over de identiteit van de mensen en instanties die de objecten nu teruggebracht hebben of gaan teruggeven.

Op de pagina waarop het publiek wordt opgeroepen om mee te zoeken naar de gestolen waar, wordt niet gedeeld welke kunststukken het British Museum precies mist. Mensen die willen meezoeken, moeten het doen met een aantal foto's van het soort objecten dat kwijt is. Op die manier zou het museum willen voorkomen dat kopers van de ontvreemde stukken de spullen snel doorverkopen op de zwarte markt of vernietigen.

Het is sowieso zeer de vraag of het British Museum precies weet wat er allemaal gestolen is in de afgelopen jaren. Het lijkt erop dat het museum slecht heeft bijgehouden welke individuele stukken allemaal onderdeel uitmaakten van een collectie. De dief was mogelijk op de hoogte van die rommelige administratie, wat diegene in staat kan hebben gesteld om de kostbaarheden jarenlang te verpatsen.