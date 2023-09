Bosz zegt niets over Klassieker: 'Ben met Go Ahead bezig, moeten feilloos blijven'

Natuurlijk heeft hij zondag gekeken naar Ajax-Feyenoord. En natuurlijk heeft hij een mening over wat hij allemaal gezien heeft en heeft ie de nasleep meegekregen. En natuurlijk heeft PSV-trainer Peter Bosz daar een mening over. "Maar die hou ik lekker voor me, want ik ben nu alleen maar met Go Ahead bezig. Een wedstrijd die ik wil winnen."

PSV-trainer Peter Bosz blikt vooruit op het inhaalduel met Go Ahead Eagles, dat woensdagavond gespeeld gaat worden in Eindhoven. - NOS

De koploper krijgt met Go Ahead Eagles een ploeg op bezoek die verrassend hoog staat, al staat Bosz daar niet van te kijken. "Het verrast mij niet dat ze op de zesde plaats staan. Of dat aan het eind van het seizoen nog zo zal zijn, weet ik natuurlijk niet, maar ze hebben echt een leuke ploeg."

In de competitie heeft PSV nog een score van honderd procent te pakken - vijftien punten uit vijf duels - en dat wil Bosz graag zo houden. Winnen is derhalve het credo. "We zijn nu in een fase gekomen waarin we heel veel wedstrijden krijgen. Dan moet je zorgen dat je feilloos blijft, dus je wedstrijden wint. Dat hebben we gedaan in Almere, na de wedstrijd tegen Arsenal, en dat wordt nu weer van ons verwacht."

De wedstrijd zijn allemaal te volgen via het liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Kort na elke wedstrijd is een samenvatting van het duel online te zien. Uitgebreide samenvattingen volgen vanaf 22.50 uur in een extra Studio Sport Eredivisie op NPO 3.

Naast het restant van de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord staan er voor woensdag ook nog twee inhaalwedstrijden op het programma in de eredivisie: PSV-Go Ahead Eagles (18.45 uur) en FC Twente-Vitesse (20.00 uur). Donderdag is nog AZ-Heracles Almelo (20.00 uur).

"Ik heb hem onder Ruud zien debuteren als rechtsbuiten, meen ik. Toen ik kwam, had ik dat ook in mijn hoofd zitten. Maar ze zeiden hier tegen me: nee, het is echt een aanvallende middenvelder. Ik ben met hem gaan werken en toen leerde ik hem pas echt kennen."

Daar kan Bosz woensdagavond onder anderen Ismael Saibari tegenover stellen. De 22-jarige Marokkaan verlengde eerder deze week zijn tot 2025 lopende contract met nog eens drie jaar. "Heel eerlijk: ik kende die jongen eigenlijk niet zo goed", bekent de coach, die de afgelopen jaren in het buitenland werkzaam was.

"Het is ook een ploeg die al wat langer bij elkaar is. Een unicum wel in het voetbal. Maar dan zie je ook dat dat z'n vruchten kan afwerpen: als je ingespeeld bent en weet wat je aan elkaar hebt. Dat is ook een belangrijke factor. Maar het zou te kort door de bocht zijn om dat als enige reden aan te voeren. Ze hebben ook gewoon goede voetballers en durven te voetballen."

Al liet dat nog even op zich wachten, vertelt Bosz over de in Spanje geboren voetballer die afgelopen zomer met Marokko de titel pakte op het Afrikaans kampioenschap onder 23 jaar. "Hij had tot aan de finale doorgespeeld. Ik heb hem twee weken vakantie gegeven, maar hij belde mij na één week op of hij weer mocht beginnen. Hij was bang dat hij achterop zou raken. Ik heb hem dat gelukkig uit zijn hoofd kunnen praten. Tenminste...ik zei gewoon 'nee'."

"Hij is teruggekomen en maakte vanaf het begin een frisse en scherpe indruk. Hij doet het hartstikke goed. Hij maakt veel minuten bij ons, hij ontwikkelt zich goed, heeft gescoord, geeft assists. Hij brengt een fysiek mee wat je bijna niet ziet in Nederland. Hij is een fysiek sterke speler die dat koppelt aan een goede techniek. Een heel interessante speler."

En die speler, die inmiddels ook zijn debuut voor het 'grote' Marokko heeft gemaakt, zal Bosz tegen Go Ahead ook weer goed kunnen gebruiken. De kans dat die confrontatie hetzelfde lot zal treffen als Ajax-Feyenoord, lijkt niet reëel. "Dat weet ik niet. Je mag dat nooit uitsluiten. Maar ik denk dat zolang we wedstrijden blijven winnen, zoiets niet zal gebeuren."