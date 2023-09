Vereniging aandeelhouders VEB eist duidelijkheid van Ajax over onderzoek Mislintat

Een week na de aankondiging dat Ajax een extern forensisch onderzoek laat doen in de kwestie Mislintat is nog altijd niet bekend wat dit onderzoek precies behelst. Volgens de vereniging van effectenbezitters (VEB) moet er een eind komen aan het gedraal. In een brief, gericht aan Ajax en in handen van de NOS, wordt om duidelijkheid gevraagd. Lees hier de brief als PDF-bestand.

De VEB is een organisatie die de belangen van beleggers behartigt en stelt in een brief namens de beleggers in de voetbalclub een elftal vragen aan de directie en de raad van commissarissen van Ajax. Externe accountant De aandeelhoudersvereniging wil onder meer weten of het onderzoek dat de club heeft ingesteld naar de onlangs ontslagen technisch directeur Sven Mislintat over alle door de Duitser afgeronde transfers gaat, wie de opdracht gegeven heeft aan de externe accountant en hoe Ajax kan waarborgen dat het onderzoek onafhankelijk verloopt. Ook wil de VEB duidelijkheid over de vraag of ook het functioneren van de directie en de raad van commissarissen onderwerp is van het geplande onderzoek. Daarbij acht de VEB het noodzakelijk dat het onderzoek op zo kort mogelijke termijn wordt afgerond. Eerder zei voorzitter van de rvc Pier Eringa dat het Mislintat-onderzoek weken in beslag gaat nemen.

Vereniging van Effectenbezitters Sinds 1924 behartigt beleggersvereniging VEB de belangen van beleggers. De vereniging laat onder andere haar stem horen via de media en voert actie bij aantoonbare misstanden bij beursondernemingen. De VEB komt op voor het belang van meer dan 1,75 miljoen beleggende Nederlanders en telt ruim 32.000 actieve leden, zowel particuliere als institutionele beleggers.

Vorige week woensdag, kort na de aankondiging dat er een forensisch onderzoek ingesteld zou worden bij Ajax, toonde de VEB zich voor de camera van de NOS al kritisch op Ajax. Met name de raad van commissarissen en de clubdirectie hebben volgens hen schuld aan de bestuurlijke wanorde bij de Amsterdamse topclub. "Zij hadden hier bovenop moeten zitten. Uit het onderzoek zou moeten komen wat hun taak is geweest en hoe zij de risico's die er waren, geprobeerd hebben af te zwakken", zei de VEB toen.