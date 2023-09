Veertien gewonden bij ongeluk met bus en taxibusje in Friese dorp Berltsum

Bij een busongeluk in het Friese dorp Berltsum zijn vanmiddag veertien mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen en de bestuurders van beide voertuigen. De lijnbus kwam in botsing met een taxibusje. De voorkant van de bus is zwaar beschadigd en het taxibusje is in de berm beland.

De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de regio, meldt Omrop Fryslân. De ernst van de verwondingen varieert. Volgens een politiewoordvoerder zijn er enkele lichtgewonden, maar ook een paar zwaargewonden.

Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen. Volgens de regionale omroep landde er ook een traumahelikopter en werden er schermen geplaatst. Ook de brandweer verleent assistentie.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur op de N383 bij Berltsum, net boven Leeuwarden. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het taxibedrijf verzorgt zowel personen- als leerlingenvervoer.

De weg is afgesloten in beide richtingen.