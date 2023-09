Tweede Kamer: boeren mogen twee weken langer aardappelen oogsten

Boeren mogen van de Tweede Kamer hun aardappelen toch twee weken later oogsten. Een voorstel daarover van BBB en SGP is aangenomen. Door nieuwe mestregelgeving moeten gewassen op zand- en lössgrond eigenlijk voor 1 oktober geoogst zijn. Maar veel boeren zeggen dat niet te gaan halen vanwege het natte voorjaar en de droogte erna.

Agrariërs konden door de regen en de kou in het voorjaar een tijd lang hun gewassen niet poten of zaaien; door de natte grond was het land onbegaanbaar. Toen er wel kon worden gepoot en gezaaid was het juist weer te droog. Daardoor zijn gewassen later volgroeid.

Vanggewassen

Sinds dit jaar hanteert de overheid een nieuw oogstbeleid. Het idee is dat zo de waterverontreiniging door nitraat (een vorm van stikstof) uit de landbouw wordt teruggedrongen. Voor een aantal vastgestelde data moeten bepaalde gewassen geoogst zijn en moeten zogenoemde vanggewassen ingezaaid zijn. Vanggewassen zorgen ervoor dat minder stikstof in het oppervlaktewater terechtkomt.

Laten boeren de aardappelen langer in de grond, dan mogen ze het jaar erna minder stikstof gebruiken. De regel geldt voor zand- en löss omdat die grondsoorten minder goed stikstof vasthouden dan klei- en veengrond. Iets meer dan de helft van alle Nederlandse consumptieaardappelen wordt verbouwd op zand of löss, voornamelijk in het zuidoosten van het land.

De uiterlijke datum van het inzaaien van vanggewassen is eigenlijk 1 oktober en wordt nu dus, als het aan het Kamer ligt, 15 oktober. Daardoor kunnen boeren hun aardappelen twee weken langer laten groeien.

Mais

Het kabinet is geen voorstander van het verschuiven van de deadline, omdat daardoor meer stikstof in het water komt. "De datum van 1 oktober is gekozen omdat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat hoe eerder het vanggewas wordt ingezaaid, hoe effectiever het is voor de opvang van stikstof", staat in de nitraatrichtlijn.

Gisteren werd evenwel bekend dat minister Adema van Landbouw maïstelers in Drenthe, Friesland en Groningen negen dagen extra geeft. De uiterste datum is daar van 1 naar 10 oktober gegaan, omdat de mais nog niet rijp is.

BBB-leider Van der Plas vroeg nadat het aardappelvoorstel was aangenomen om een snelle reactie van het kabinet. "Liefst vandaag nog." Ze wees erop dat het over een paar dagen al 1 oktober is.

Adema heeft laten weten dat hij deze week met een brief wil komen en dat hij "het signaal van de Kamer" heeft gehoord.