Vier maanden Mislintat: van frisse wind naar oncontroleerbare storm

De aanstelling van Sven Mislintat als technisch directeur was bedoeld als frisse wind, maar groeide in de maanden erna uit tot een oncontroleerbare storm. Zondagavond om 22.15 uur maakte Ajax via een persbericht bekend dat de periode van Mislintat in Amsterdam erop zat. Hoe zagen de maanden van Mislintat eruit en hadden zijn leidinggevenden zijn werk niet steviger moeten controleren? Opvolger Overmars Ajax vulde begin april de vacature van technisch directeur op door Sven Mislintat aan te stellen, als opvolger van het tijdelijke duo Gerry Hamstra/Klaas Jan Huntelaar. De eerdere topkandidaat Julian Ward, sportief directeur van Liverpool, kwam ondanks lange onderhandelingen uiteindelijk niet.

De komst van Mislintat deed de nodige wenkbrauwen fronsen. De 50-jarige Duitser kwam over van VfB Stuttgart, waar hij drieënhalf jaar sportief directeur was. Maar de man die bekendstaat om zijn oog voor talent en daarom 'Diamantenauge' wordt genoemd, mislukte eerder als hoofdscout bij Arsenal en vertrok met ruzie bij Borussia Dortmund. Edwin van der Sar, dan nog algemeen directeur van Ajax, gaf Mislintat een contract voor drie seizoenen en was enthousiast. "Het is goed voor Ajax dat we deze belangrijke positie hebben kunnen invullen met een internationaal ervaren voetbaldirecteur die al snel kan beginnen", lichtte hij in een persbericht toe. "We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd."

'Overperformer' Steijn Bij zijn presentatie weersprak Mislintat de geruchten dat Peter Bosz de trainer van Ajax zou worden en benadrukte hij dat interim-trainer John Heitinga wat hem betreft "op polesposition" stond. Twee maanden later moest Heitinga, oud-speler van de club, alsnog vertrekken. In zijn zoektocht naar een opvolger kwam Mislintat uit bij Maurice Steijn, die indruk maakte bij Sparta met de zesde plaats in de eredivisie. Een keuze die weinigen zagen aankomen. Ook Steijn verklaarde in eerste instantie verbaasd te zijn geweest toen hij door Mislintat werd benaderd. De technisch directeur noemde zijn nieuwe trainer meerdere keren een 'overperformer'. "Met al zijn clubs heeft hij het beter gedaan dan je zou verwachten op basis van het budget."

NOS voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg: In eerste instantie is de aanstelling van Mislintat wel te begrijpen. De vorige transferzomer haalden Hamstra en Huntelaar spelers die iedereen wel kent, terwijl een technisch directeur zich juist moet onderscheiden met zijn netwerk en oog voor onontdekt talent. Het is ook niet uitgesloten dat sommige aankopen van Mislintat boven komen drijven. Maar ik heb me wel verbaasd over de bedragen die voor sommige spelers werden betaald. Daar zat óf een 'Ajax-taks' op, óf Mislintat deed zijn werk niet goed. Het leek op een gegeven moment dat hij met hagel begon te schieten, veel probeerde te halen in de hoop dat er wat tussen zat. Het is de rvc zeker aan te rekenen wat er is gebeurd. Er moet wel voetbalverstand in de rvc zitten, mensen die de technische procedures en het handelen op de transfermarkt moeten doorlichten. Dat hoeven niet allemaal oud-voetballers te zijn en ze hoeven niet in te schatten of een speler goed is, maar wel wat er marktconform is en of je niet in de maling genomen wordt.

Geld binnenhalen en uitgeven Mislintat toonde zich een druk handelaar op de transfermarkt. Met het vertrek van Edson Álvarez, Calvin Bassey, Dusan Tadic, Jurriën Timber en uiteindelijk ook Mohammed Kudus en Davy Klaassen creëerde hij de financiële ruimte om uiteindelijk twaalf aankopen te doen. "Wat het lastig maakte, was dat we eerst moesten verkopen", zei Mislintat erover. "Ik ben liever proactief, dan dat ik moet reageren. Nu was het wachten op de grote verkopen."

Steijn, geconfronteerd met de oogst van Mislintat, deed na de teleurstellende 0-0 tegen Fortuna een opmerkelijke uitspraak. Gevraagd naar de moeizame start, legde hij de bal bij zijn technisch directeur. "Ik hoop dat de nieuwe spelers goed genoeg zijn om de puzzelstukjes in elkaar te laten vallen, dat ze kunnen brengen wat Sven van ze verwacht." Hoge transfersommen Pier Eringa, voorzitter van de raad van commissarissen (rvc), voelt zich niet verantwoordelijk voor de aankopen. "Wij toetsen of de interne processen zorgvuldig zijn gevuld, omdat een transfer een investering is. De voetbalinhoudelijke toets door de rvc is vrij marginaal, die ligt bij trainer en de technische staf", zei hij maandag tegen Het Financieele Dagblad.

Ajax verloor ondertussen met 3-1 bij FC Twente en beleefde met vier punten uit vijf duels de slechtste seizoenstart sinds 1964/1965. Een paar dagen later publiceerde NOS Sport de bevindingen van een onderzoek naar het handelen van Mislintat rond de transfer van de Kroaat Borna Sosa.

