Minister Kuipers: stijging basispremie niet te voorkomen

Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid kan niet voorkomen dat de basispremie in de gezondheidszorg volgend jaar omhoog gaat. De stijging is onder meer het gevolg van de inflatie, hogere lonen voor het zorgpersoneel en een groter beroep op de zorg, onder anderen door ouderen.

"Ik ben bang dat de stijgende premies niet te voorkomen zijn", zei Kuipers in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer.

De minister kreeg kritische vragen van een aantal oppositiepartijen, zoals de SP, GroenLinks-PvdA en Denk over het besluit van zorgverzekeraar DSW om voor de basisverzekering volgend jaar maandelijks 11,50 euro extra te vragen. Klanten van deze verzekeraar gaan daardoor 149 euro per maand betalen.

Verbaasd

De minister benadrukt dat veel partijen in de Tweede Kamer hebben gevraagd om een betere beloning van het zorgpersoneel en dat dit nu ook gebeurt. "Zorg is arbeidsintensief en dan moeten we niet verbaasd zijn dat de premies stijgen."

De minister zegt verder dat het Nederlandse zorgsysteem veel beter kan. "We proberen goede zorg toegankelijk te maken voor iedereen." Hij hoopt wel dat er in de toekomst minder mensen gebruik gaan maken van de zorg, bijvoorbeeld door meer werk te maken van preventie.

Verder zei hij dat de premiestijging van 11,50 euro van DSW niet hoeft te betekenen dat alle zorgverzekeraars met zo'n premieverhoging komen. "Het kan per zorgverlener verschillen." Rond midden november zijn alle premies voor 2024 bekend.