Vakantieaanbieder Vacansoleil vraagt uitstel van betaling aan

Touroperator Vacansoleil heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf kampt met schulden uit het verleden en is daardoor in de problemen gekomen. Ook de gestegen rente en de stijgende kosten door de inflatie spelen mee. Het personeel is vanmiddag ingelicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Vacansoleil vroeg vanmorgen uitstel van betaling aan bij de rechtbank Oost-Brabant, na een mislukte overnamepoging. Het bedrijf zegt dat de onderhandelingen met een potentiële koper op het laatste moment zijn mislukt.

Uitstel van betaling is doorgaans de opstap naar een faillissement. Er komt nu een bewindvoerder die onderzoekt of er nog mogelijkheden zijn voor een doorstart.

Coronalockdowns

Tijdens de coronalockdowns kwam Vacansoleil, zoals veel operators en reisorganisaties, in problemen omdat alle vakanties moesten worden geannuleerd. Het bedrijf uit Eindhoven kwam die periode door dankzij NOW-steun. De woordvoerder van het bedrijf benadrukt dat vooral de schuldenlast het grote probleem is.

Vacansoleil heeft driehonderd mensen in dienst. Jaarlijks vervoert het naar eigen zeggen bijna een half miljoen vakantiegangers naar 22 Europese landen.