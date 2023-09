Na het goud van Peking werd het leven van Schippers nooit meer hetzelfde

"Met die gouden medaille om mijn nek wist werkelijk de hele wereld in één klap wie ik was. Dat is heel gek en heb ik heel pittig gevonden. Vooral in het begin was dat een dingetje. Later heb ik daar steeds meer mijn weg in gevonden."

Vrijdag 28 augustus 2015. Dafne Schippers noemt het, ruim acht jaar na dato, nog altijd de meest memorabele dag uit haar leven. De atlete uit Utrecht werd die dag niet alleen in Peking wereldkampioene op de 200 meter. In een tijdsbestek van 21,63 seconden werd ze van schuchtere sprintster tot veelbesproken vedette.

"Ik belandde bij terugkeer in een totaal andere wereld. Ik kon niet meer over straat zonder door iedereen nagestaard te worden. Ik was er absoluut niet op voorbereid. Althans, op het feit dat het allemaal zó groot zou worden. We hadden in Nederland in die tijd ook geen voorbeelden waar ik me aan kon spiegelen."

Schippers had er sinds die memorabele avond op Chinese bodem steeds meer moeite mee haar draai te vinden in de sport waarin ze aanvankelijk als meerkampster furore leek te maken. Afgelopen zomer, in de aanloop naar de WK atletiek in Boedapest, keek ze terug op het mondiale titeltoernooi waar ze de wereld voor de eerste maal verbaasde.

Toch kwam die wereldtitel naar eigen zeggen niet geheel uit de lucht vallen. "Ik had vanaf het begin van die WK al een goed soort voorgevoel. Niet dat ik zou gaan winnen. Wel dat ik een heel grote kans maakte op een medaille. Dat zat echt in mijn hoofd."

"Van die race zelf herinner ik me eigenlijk maar twee dingen. Dat ik waanzinnig uit de bocht kwam en alleen maar dacht: dit gaat véél te hard! Gelukkig ging Elaine Thompson ietsje meer stuk dan ik. Het tweede moment was dat ik naar het scorebord keek en ervan overtuigd was dat de klok stuk was. 21,63? Dat was onmogelijk. Achteraf denk ik: er is niets mooier dan jezelf zo verbazen."

Race heel vaak teruggekeken

"Ik heb die race heel vaak teruggekeken. De laatste tijd probeer ik alleen steeds vaker het gevoel dat ik toen had erbij terug te halen. Ik besef nu steeds vaker dat het heel bizar is wat ik toen gedaan heb. Dat besef ik de laatste tijd steeds meer, omdat ik door alle blessures een beetje in een neerwaartse spiraal ben beland."

"Eigenlijk is het doodzonde dat ik tijdens mijn carrière niet de tijd heb gehad, en genomen, om van zulke successen te genieten. Aan de andere kant: het is zoals het is, het leven loopt zoals het loopt."