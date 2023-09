Johannes Vermeerprijs 2023 voor mezzosopraan Tania Kross

Operazangeres Tania Kross heeft de Johannes Vermeerprijs 2023 gewonnen. De jury heeft de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten unaniem aan Kross toegekend.

Volgens de jury ontvangt de mezzosopraan de prijs vanwege haar "toonaangevende internationale zangcarrière en de vernieuwende wijze waarop zij opera breed toegankelijk maakt en een uiteenlopend publiek aanspreekt, verbindt en inspireert."

In de afgelopen 25 jaar heeft Kross (47) talloze glansrollen vervuld in producties bij grote operahuizen en concertzalen in binnen- en buitenland. Ze ontving eerder al muziekprijzen, waaronder de Edison Publieksprijs, en schreef geschiedenis met de productie van de allereerste opera in het Papiaments: Katibu di Shon.

"Met haar artistieke kwaliteiten en liefde voor operamuziek weet zij keer op keer te ontroeren en te inspireren. Door haar professionaliteit en aanstekelijke enthousiasme ontsluit zij een kunstvorm die ontoegankelijk leek voor een groot en hedendaags publiek", aldus de jury.

De Johannes Vermeerprijs is een belangrijke erkenning voor Nederlandse kunst. De onderscheiding is bedoeld voor kunstenaars die in Nederland werken, uit verschillende disciplines. Vorig jaar was schrijver Arnon Grunberg de eerste winnaar uit literaire kring. Het jaar daarvoor won beeldend kunstenaar Natasja Kensmil en in 2020 fotograaf Rineke Dijkstra.