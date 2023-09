Hoge Raad: veroordeling Jos B. blijft staan, wel drie maanden minder celstraf

De veroordeling van Jos B. voor de dood van Nicky Verstappen kan in stand blijven. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Wel krijgt B. drie maanden minder celstraf vanwege de lange duur van de strafzaak. Daarmee komt zijn straf neer op 15 jaar en 9 maanden voor het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen in 1998.

De rechtbank Maastricht veroordeelde Jos B. in 2020 tot 12,5 jaar cel. B. ging hiertegen in beroep en kreeg vorig jaar van het gerechtshof een zwaardere straf: 16 jaar gevangenisstraf. B. ging daarop in cassatie. Na de uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

Dna-sporen

Nicky Verstappen verdween op 10 augustus 1998 uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam gevonden. In 2008 slaagde het Nederlands Forensisch Instituut erin bruikbare dna-sporen te vinden op de pyjamabroek en de onderbroek van Nicky.

Nog eens tien jaar later, in 2018, kon Jos B. aan dat dna-spoor worden gekoppeld. B. was aanvankelijk spoorloos, maar werd na een klopjacht in Spanje aangehouden.

B. heeft altijd beweerd dat zijn dna op Nicky zat omdat hij de jongen had gevonden, die toen al was overleden. Uit angst - B. heeft een zedenverleden - had hij de vondst naar eigen zeggen nooit durven melden.