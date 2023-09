Vrachtwagen rijdt van viaduct A4, chauffeur gewond

Op de A4 bij Bergen op Zoom is vanochtend een vrachtwagen van een viaduct gereden. De chauffeur is gewond geraakt.

Volgens Omroep Brabant raakte de chauffeur bij knooppunt Zoomland in een bocht van de weg en reed hij door de vangrails heen. De politie laat aan de regionale omroep weten dat het nog niet duidelijk is waardoor dat kon gebeuren. De bestuurder was bij bewustzijn toen hij uit de cabine werd bevrijd. Hij is in het ziekenhuis opgenomen.

Volgens de veiligheidsregio gaat het om een tankwagen die gevuld zat met glucose. Die vloeistof lekt op de weg en wordt momenteel opgeruimd. De veiligheidsregio benadrukt dat het geen gevaarlijke stof is.

De verbindingsweg van de A4 naar de A58 richting Roosendaal is dicht. Ook de weg onder het viaduct, de Ruytershoveweg, is afgesloten.