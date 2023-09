Arantxa Rus geeft na twee matchpoints overwinning uit handen

Arantxa Rus is de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Nangbo gestrand. De nummer 55 van de wereld leek op weg naar een vlotte overwinning, maar liet de Russin Kamilla Rachimova (WTA-77) ontsnappen en verloor met 6-3, 6-7 (5), 3-6.

De 32-jarige Rus had sinds eind februari 2022 geen overwinning op hardcourt meer geboekt en trof in Rachimova een ideale opponente om die negatieve reeks te doorbreken. De tien jaar jongere Russin had na Roland Garros eind mei louter nederlagen te incasseren gekregen op het hoogste niveau.

Matchpoints

Rus was aanvankelijk oppermachtig. Ze verspeelde in de tweede set echter een 4-0 en 5-2 voorsprong en miste ook twee matchpoints. In de tiebreak pakte ze meteen een minibreak, maar daarna liep ze alleen nog maar achter de feiten aan.

De derde set begon met drie breaks op rij, waarvan er twee op conto van Rus kwamen. Toen ze op 3-5 serveerde om in de wedstrijd te blijven, werd ze op love gebroken.