Syriërs ontdekt bij invallen Duitsland, waarschijnlijk mensensmokkel

Bij invallen in vijf Duitse deelstaten heeft de politie meerdere Syriërs ontdekt die vermoedelijk illegaal het land zijn binnengesmokkeld. Dat meldt het Duitse persbureau DPA.

De politie deed met ruim 350 man op hetzelfde moment invallen in het noorden, midden, westen en zuiden van het land. Er zijn vijf arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twee vrouwen en een man in Stade, en een vrouw en een man in Gladbeck.

Het gaat om familieleden die zelf ook Syrisch zijn. Zij worden ervan verdacht dat ze meer dan honderd Syriërs het land binnen hebben gesmokkeld. Daarnaast zijn er nog vijf familieleden van de vermoedelijke smokkelaars aangehouden zonder arrestatiebevel.

De verdachten worden ook beschuldigd van witwassen. Zij zouden het geld dat zij verdienden met de smokkel hebben gebruikt om gouden sieraden te kopen.

Verschillende routes

De Syrische migranten moesten volgens het politieonderzoek 3000 tot 7000 euro per persoon betalen om Duitsland binnen te komen. Ze gingen met het vliegtuig naar Griekenland, waar ze een echt paspoort van een landgenoot kregen. Via tussenstops, met onder onder andere het vliegtuig, kwamen de Syriërs uiteindelijk in Duitsland terecht.

De smokkelaars schakelden later over op de Balkanroute. De migranten reisden te voet, per auto en vrachtwagen naar Duitsland.