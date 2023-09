Kapitein krijgt ruim vijf jaar cel voor rol in dodelijke bootramp op Donau

De kapitein van een riviercruiseschip die in 2019 een ongeluk veroorzaakte op de Donau in Boedapest is veroordeeld tot een celstraf van ruim vijf jaar. Het cruiseschip overvoer een kleinere boot. Daarbij kwamen op die boot 25 Zuid-Koreaanse toeristen om het leven en twee Hongaarse bemanningsleden. Zeven Zuid-Koreanen overleefden de aanvaring.

Onder een brug in Boedapest raakte het cruiseschip Viking Sigyn van kapitein Yuriy Chaplinsky de kleinere toeristenboot de Hableány. Die zonk binnen 10 seconden. Volgens de aanklagers was de kapitein "ten minste vijf minuten" niet bezig met het besturen van het schip en merkte hij het duidelijk zichtbare schip Hebleány zowel op de radar als in het echt niet op.