Doek valt definitief voor koopjesketen Big Bazar

Big Bazar is door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard. De koopjesketen kampt met langlopende huurachterstanden, wanbetalingen aan leveranciers en een belastingschuld van bijna 10 miljoen euro. Gisteren liet eigenaar Jerke Kooistra via zijn advocaat al weten dat hij de handdoek in de ring gooit.

Bij de rechtbank dienden vanmorgen vijf faillissementsaanvragen van schuldeisers, onder meer van voormalig eigenaar Mirage. Big Bazar hoopte gisteren nog bij de rechtbank in Leeuwarden in een andere zaak een afkoelingsperiode te kunnen krijgen. Toen de rechter hier niet in mee ging, viel het doek zo goed als definitief. "We hebben gevochten, maar weten waar de grens ligt en die is bereikt", liet Kooistra via zijn advocaat weten.

Ruim 30 miljoen betalingsachterstanden

Uit de stukken die Big Bazar eerder aan de rechter overhandigde bleek dat de achterstallige betalingen inmiddels zijn opgelopen tot meer dan 30 miljoen euro.

Directeur Kooistra beloofde schuldeisers verschillende keren om te betalen, maar die belofte werd niet nagekomen. Om die reden vroegen in ieder geval 29 verschillende partijen een faillissement aan. Daaronder zaten voormalig moederbedrijf Mirage, winkelcentrumbedrijf Wereldhave, particuliere verhuurders en leveranciers.

Geen afkoeling en herstructurering

Volgens Big Bazar zijn de problemen ontstaan door de naweeën van corona, te hoge huren voor winkelpanden en teruglopende klandizie door economische tegenwind. Via een zogeheten WHOA-procedure probeerde Kooistra nog via de rechter tijd de winnen om er samen uit te komen met de schuldeisers.

Ook vroeg het personeel van Big Bazar tevergeefs om een herstructureringsdeskundige, een soort externe bedrijvendokter. Volgens de rechtbank kon Big Bazar echter niet aantonen dat er zicht was op nieuwe geldschieters. Ook bleven de schulden tijdens de rechtszaken oplopen. Extra tijd zou niet in het voordeel zijn van de schuldeisers, aldus de rechter.

Vakbond CNV noemt het faillissement een harde klap voor de ongeveer 1300 medewerkers van Big Bazar. "Zij hebben zich tot het laatste moment keihard ingezet om hun winkel overeind te houden", zegt vakbondsbestuurder Erik Maas. Of de keten via een nieuwe eigenaar een doorstart kan maken betwijfelt hij: "Eigenlijk ging het vanaf de oprichting al niet goed met Big Bazar. Het aantal filialen groeide wel, maar de keten werd nooit winstgevend."

Vorige week vroeg elektronicaketen BCC vanwege "aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden" uitstel van betaling. Dit werd gedaan door Mirage Retail Groep. Uitstel van betaling is doorgaans de opmaat van een faillissement.