Vanavond op tv: • Het geheimzinnige Nord Stream-onderzoek • Pieter Omtzigt presenteert kandidaten • Armeniërs ontvluchten Nagorno-Karabach

Een jaar geleden kwam er een einde aan het meest omstreden energieproject van Europa: de Nord Stream-pijpleidingen, die West-Europa van Russisch gas moesten voorzien, werden op vier plekken opgeblazen. Het onderzoek dat rechercheurs en inlichtingenofficieren sindsdien in meerdere landen doen is met geheimzinnigheid omgeven. Samen met Europese collega's reconstrueerden de NOS en Nieuwsuur het spoor dat Duitse rechercheurs met Nederlandse hulp hebben gevolgd. Vanavond de nieuwste feiten.

En Pieter Omtzigt, oprichter en leider van Nieuw Sociaal Contract (NSC), presenteert aan het begin van de avond zijn kandidatenlijst voor de aanstaande verkiezingen. Anders dan bij andere partijen kiest Omtzigt eerst voor de presentatie van zijn kandidatenlijst en pas daarna zijn verkiezingsprogramma. "Zo kunnen de kandidaten er nog over meepraten." Wat zeggen de geselecteerde kandidaten over de koers van de nieuwe partij? Arjan Noorlander laat daarover vanavond zijn licht schijnen.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Spreidingswet. Die werd aangepast waarna er toch een meerderheid lijkt te zijn in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Vanavond het laatste nieuws.

Armeniërs ontvluchten massal Nagorno-Karabach

Azerbeidzjan won vorige week de controle over de regio Nagorno-Karabach, na een oorlog van 24 uur. Volgens de Armeense bestuurders van Nagorno-Karabach willen vrijwel alle 120.000 inwoners het gebied ontvluchten, uit angst voor een 'etnische zuivering' door Azerbeidzjan. Nationale veiligheidsadviseurs van Azerbeidzjan en Armenië bespreken de situatie vandaag in Brussel. Het is de eerste ontmoeting op hoog niveau.