Almere City is ook Roda de baas en zit koploper NAC op de hielen

Almere City is in de eerste divisie dankzij de vijfde zege op rij koploper NAC Breda tot op twee punten genaderd. Op een drassig veld klopte de ploeg van Ole Tobiasen, die alleen in de eerste speelronde punten verspeelde (0-0 tegen MVV), Roda: 2-1.

Almere had op eigen bodem nog geen goal hoeven incasseren, maar stond tegen de Limburgers al na 42 seconden met 1-0 achter. Patrick Pflücke schoot raak via de lat na gepruts van Damon Mirani en Frederik Helstrup. Aan de hand van Thomas Verheijdt boog Almere de score om: de spits troefde Kees Luijckx af en kopte de 1-1 binnen en leverde bij de 2-1 van Shayon Harrison (schot) de assist.

In de tweede helft, die later aanving omdat de door de regen vervaagde lijnen opnieuw getrokken moesten worden, kreeg Roda JC kansen op de gelijkmaker, maar onder meer Stefano Marzo en Erik Falkenburg misten.