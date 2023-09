Gebouwen op Groningse wierden lopen meer risico bij aardbevingen

Gebouwen op wierden lopen meer risico op schade na een aardbeving. Dat staat in een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan het ministerie van Economische Zaken. Zo'n vijfhonderd panden blijken meer risico te lopen dan vooraf werd gedacht, 48 daarvan zitten nog niet in de versterkingsoperatie.

Wierden zijn kunstmatige heuvels die in het verleden werden aangelegd om bij hoogwater een droge plek te hebben. Volgens het SodM geeft de bodem van een wierde bij een aardbeving een extra 'opslinger-effect', waardoor de beving meer effect heeft op een gebouw op een wierde dan op een gebouw in het gebied daarnaast.

"Dit effect was tot op heden nog niet meegenomen in de seismische risicoanalyses en (veelal) ook niet in de beoordeling van gebouwen in de versterkingsopgave", schrijft de toezichthouder.

Gevolgen voor gebouwen

In Groningen staan in totaal 3645 gebouwen op een wierde. Uit een analyse is gebleken dat zo'n vijfhonderd van de panden een "licht verhoogd tot verhoogd" veiligheidsrisico lopen. Het SodM adviseert het ministerie om de 48 gebouwen die nog niet zijn meegenomen in de versterkingsoperatie alsnog toe te voegen, zodat de veiligheid van deze panden kan worden onderzocht.

Daarnaast raadt de toezichthouder het ministerie aan om te onderzoeken hoe gebouwen op een wierde moeten worden beoordeeld, meldt RTV Noord. "Ook moet worden bekeken of dit eventueel gevolgen heeft voor eerder beoordeelde gebouwen."