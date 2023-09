Scholen krijgen extra week voor toets in verband met carnaval

Scholen in het primair onderwijs krijgen voortaan drie in plaats van twee weken de tijd om de doorstroomtoets af te nemen. Door de extra week kunnen leerlingen meedoen aan "belangrijke culturele tradities" als carnaval.

Demissionair minister Paul schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze tegemoet wil komen aan de "vurige wens" in met name het zuiden van het land.

De doorstroomtoets, die vanaf volgend jaar in plaats komt van de eindtoets basisonderwijs (de voormalige Citotoets), stond gepland in de eerste weken van februari. De carnavalsperiode begint op 11 februari en op scholen meestal op 8 februari.

De nieuwe afnametermijn duurt van 29 januari tot en met 18 februari. Scholen kunnen zelf kiezen wanneer en op welke dagdelen (maximaal twee) ze de toets laten maken. De veranderingen gelden alleen voor de digitale toets.

De papieren toetsen worden door alle leerlingen tegelijk gemaakt op 6 en 7 februari. "Het is te kort dag om ook de data voor deze toets naar voren te halen."

Paul zegt in haar brief dat het belangrijk is dat kinderen op tijd de doorstroomtoets kunnen maken. "Tegelijkertijd snap ik als geboren Brabantse heel goed dat met name kinderen in het zuiden willen genieten van het mooie carnaval. Dat hoort bij hun identiteit."