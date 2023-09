Deskundigen waarschuwen voor anticonceptiefabels: 'Gebruik geen app'

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt jonge vrouwen voor onjuiste informatie over anticonceptie op sociale media. De medicijnwaakhond ziet hoe influencers onbetrouwbare anticonceptiemethoden promoten of desinformatie verspreiden.

"Ik kwam erachter dat een vrouw eigenlijk maar drie dagen vruchtbaar is en ik vind het zonde om daarvoor elke dag hormonen te moeten slikken." Het is een uitspraak in een filmpje van een jonge YouTuber met ruim 80.000 volgers, waarin ze uitlegt waarom ze gestopt is met het slikken van de pil.

Maar een vrouw is niet drie dagen per cyclus vruchtbaar. Dat is langer, zegt voorzitter Ton de Boer van het CBG: "Dat gaat al richting de acht dagen; zaadcellen kunnen namelijk vijf dagen overleven in het lichaam van de vrouw." Om dit soort desinformatie tegen te gaan, is de medicijnwaakhond een campagne gestart waarin de feiten en fabels over anticonceptie op een rij zijn gezet.

Volgens De Boer wordt er op sociale media bijvoorbeeld vaak de nadruk gelegd op bijwerkingen van anticonceptie, maar die verschillen per persoon. "Als je daar last van hebt, overleg dan met je huisarts. Een arts kan je vertellen of die bijwerkingen erbij horen of dat er alternatieven zijn die je kan gebruiken."

Het gevolg van die onwetenschappelijke uitspraken van influencers is volgens het CBG dat jonge vrouwen ongewenst zwanger raken. Eerder uitten abortusklinieken al hun zorgen over het aantal jonge vrouwen dat anticonceptie wantrouwt.

Deze zomer meldde het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGVA) dat ze steeds vaker vrouwen zien binnenkomen die via een app bijhouden wanneer ze vruchtbaar zijn en geen andere vorm van anticonceptie gebruiken.

"En dan gaat het weleens mis. Het gaat vooral om vrouwen tussen de 18 en 28 jaar. Maar we zien ook steeds vaker jongere meiden. De toename lijkt samen te gaan met een zogenoemde hormonenfobie", zei NGVA-voorzitter Raïna Brethouwer toen.

