Geen juridische stappen Ajax en Volendam: restant Klassieker blijft staan op woensdag

Ajax ziet af van juridische stappen tegen voetbalbond KNVB om af te dwingen dat er woensdag toch tegen FC Volendam wordt gespeeld, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. In plaats daarvan wordt in Amsterdam zonder publiek het restant van de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord uitgespeeld.

De Klassieker kwam zondag na 55 minuten tot stilstand toen voor de tweede keer vuurwerk op het veld gegooid werd. Het bezoekende Feyenoord leidde met 3-0 in de Johan Cruijff Arena op het moment dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük beide ploegen definitief richting de kleedkamers dirigeerde.

Ajax en Volendam wilden via een kort geding bewerkstelligen dat hun inhaalduel wel gewoon doorgang zou vinden, maar juristen zien in het verenigingsrecht van de KNVB te weinig aanknopingspunten om de zaak te winnen.

Ook Volendam laat weten geen verdere stappen te ondernemen om te proberen de wedstrijd tegen Ajax van komende woensdag te laten doorgaan. "FC Volendam sluit zich hierbij aan en legt zich zodoende neer bij het besluit van de KNVB."

De KNVB besloot maandag om het restant van de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord op woensdagmiddag te spelen. De Amsterdammers hadden woensdag oorspronkelijk echter het competitieduel met FC Volendam op het programma staan.

'Indringend' gesprek

In een bericht op de site laat de Amsterdamse club weten wel "indringend" in gesprek te gaan met de KNVB en de Eredivisie CV.

"Omdat bij de wijze van besluitvorming geen rekening is gehouden met gerechtvaardigde belangen van clubs en de reglementen een veel te grote mate van beleidsvrijheid aan de KNVB en het competitiebestuur geven, hetgeen het risico van willekeur en ongemotiveerde besluiten in zich draagt."