Thaise protestleider krijgt vier jaar cel vanwege majesteitsschennis

Een Thaise activist en mensenrechtenadvocaat is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf omdat hij bij protesten in 2020 de Thaise koning zou hebben beledigd. Anon Nampa kreeg ook een boete van 20.000 baht (ongeveer 520 euro) voor het overtreden van een noodverordening.

De 39-jarige Anon was een aanvoerder van de grootschalige protesten in 2020 in Thailand. Demonstranten eisten het aftreden van de toenmalige premier Prayuth en hervorming van de monarchie.

Anon hield een toespraak waarin hij opriep tot een publiek debat over de rol van de machtige koning. Eén enkele belediging van het koningshuis kan al leiden tot een gevangenisstraf van vijftien jaar.

De activist gaat in beroep tegen de uitspraak, liet zijn advocaat weten. "We proberen hem op borgtocht vrij te krijgen", zegt hij tegen persbureau Reuters.

De kop in drukken

Dit is de eerste uitspraak tegen Anon. Er lopen nog dertien zaken tegen hem, die allemaal draaien om majesteitsschennis.

Critici zeggen dat de Thaise wet op majesteitsschennis vaak wordt gebruikt om afwijkende meningen de kop in te drukken. Volgens de organisatie Thai Lawyers for Human Rights zijn sinds november 2020 ten minste 257 mensen aangeklaagd in 278 zaken, onder wie ten minste 20 minderjarigen.