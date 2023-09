Armeense autoriteiten: zeker twintig doden bij explosie depot Nagorno-Karabach

Gisteren maakte de ombudsman van Nagorno-Karabach al bekend dat er zeker 200 mensen gewond waren geraakt. Dat aantal is nu opgelopen tot zeker 290. Tientallen van hen verkeren nog in levensgevaar. Bij het tankstation was het druk vanwege de massale uittocht van etnische Armeniërs uit het gebied.

De oorzaak van de explosie van het brandstofreservoir is nog niet bekend. Na een oorlog van 24 uur nam Azerbeidzjan vorige week de controle over het gebied over. Sindsdien hebben duizenden etnische Armeniërs het gebied verlaten.

Nagorno-Karabach is een enclave in Azerbeidzjan waar voornamelijk Armeniërs wonen, met een eigen bestuur dat nauwe banden heeft met Armenië. Al tientallen jaren is er onenigheid tussen de twee landen over het gebied, waarbij Armenië wordt gesteund door Rusland en Azerbeidzjan onder meer door Turkije.

Luchtaanvallen

Azerbeidzjaanse troepen vielen vorige week de enclave binnen en voerden luchtaanvallen uit. Volgens de Azerbeidzjaanse president Alijev ging het om een "succesvolle anti-terreuroperatie", maar volgens critici was het vooral een poging om het gebied volledig in handen te krijgen. Minstens 200 mensen zijn bij de aanval omgekomen en meer dan 400 mensen zijn gewond geraakt.

Rusland bemiddelde en er kwam een einde aan de aanval met Azerbeidzjan als grote winnaar van het conflict. De tienduizenden Armenen in het gebied zijn nu bang om onderdrukt te worden of hun huis uit gezet te worden en ontvluchten nu massaal het gebied. Inmiddels zijn zo'n 13.500 etnische Armenen uit Nagorno-Karabach naar Armenië gevlucht.

Volgens hulpverleners in de regio is de humanitaire situatie in het gebied kritiek. De enige toegangsweg vanuit Armenië naar de regio wordt al maanden door Azerbeidzjan geblokkeerd. Hierdoor is er grote behoefte aan voedsel en medicijnen en is ook benzine schaars geworden.