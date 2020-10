De Boer: 'Heb er vertrouwen in dat Oranje in Bosnië stuk beter zal zijn'

Bondscoach Frank de Boer - ANP

Het Nederlands elftal moet zich volgens middenvelder Frenkie de Jong op termijn kunnen meten met de wereldtop. Vooralsnog werd het eerste duel onder leiding van bondscoach Frank de Boer met pover spel verloren. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het morgen een stuk beter zal zijn", belooft De Boer, daags voor het tweede duel onder zijn leiding. In het kader van de Nations League gaat Oranje op bezoek bij Bosnië-Herzegovina. De Boer wilde niet prijsgeven wie de geschorste Memphis Depay gaat vervangen in de spits, maar de meest voor de hand liggende optie lijkt Luuk de Jong. "Het lijkt me duidelijk dat hij een belangrijke gegadigde is", zegt De Boer, die daarmee wel zijn pinchhitter kwijt is. Mocht de situatie zich aandienen dat de wedstrijd niet loopt zoals gehoopt en er wat geforceerd moet worden. "Maar we hebben nog mogelijkheden zat."

Zondag tegen Bosnië-Herzegovina Zondagavond om 18.00 uur speelt Oranje de derde wedstrijd in de Nations League. Het duel met Bosnië-Herzegovina is live te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De wedstrijd ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Langs de Lijn op NPO Radio 1 zendt de wedstrijd integraal uit. Woensdag is Italië de volgende tegenstander in de Nations League. Ook dat duel wordt door de NOS uitgezonden (NPO 3, 20.45 uur) en is te volgen in een blog en via de radio.

Wel liet De Boer weten keeper Jasper Cillessen de voorkeur te geven boven Tim Krul en Marco Bizot. "Op dit moment is Jasper mijn nummer één", is de keuzeheer duidelijk over de doelman die bij Valencia zijn basisplaats kwijt is. Daar maakt hij voor nu geen probleem van. "Uiteindelijk moeten de andere keepers het me zo lastig mogelijk maken bij de keuze." Voldaan gevoel De Boer kijkt buiten de nederlaag tegen Mexico met een voldaan gevoel terug op zijn eerste week met de groep. "Er zijn natuurlijk maar heel weinig momenten om gericht te trainen. Maar je wilt ook het gevoel krijgen met de spelers waar we naartoe willen met z'n allen." Zijn middenvelder De Jong, terug van een lichte blessure, streeft het hoogst haalbare na.

