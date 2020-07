Geen 'nee' voor deel jonge mannen verzachtende omstandigheid bij verkrachting

Een op de vijf mannen in Nederland tussen de 16 en 35 jaar vindt geen duidelijk 'nee' een verzachtende omstandigheid voor verkrachting. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Amnesty International. Aanleiding voor het onderzoek is een wetsvoorstel van minister Grapperhaus.

Volgens de huidige wet is er pas sprake van verkrachting als geweld of dwang bewezen kan worden, maar soms is dat niet mogelijk, omdat het slachtoffer zich niet durft te verzetten of is gedrogeerd.

De minister wil daarom 'seks tegen de wil' als nieuw delict in de wet opnemen. Hiervoor geldt de helft van de strafmaat van verkrachting. Amnesty is het daar niet mee eens en liet daarom onderzoeken hoe Nederlanders tegen de wetgeving rond verkrachting aankijken.

Een op de vijf vrouwen slachtoffer

Driekwart van de ruim 2000 respondenten vindt dat seks zonder wederzijdse instemming waarbij geen dwang of geweld wordt gebruikt ook verkrachting is. Een op de vijf vrouwen heeft ooit meegemaakt dat iemand ongewenst haar lichaam binnendrong. Bijna alle ondervraagden zeggen dat er ook sprake is van verkrachting als het slachtoffer bevroor of onder invloed was.

Ruim 84 procent zegt dat er nooit verzachtende omstandigheden zijn voor verkrachting. Toch zegt 11 procent van de mannen dat dat wel opgaat als het slachtoffer zich niet uitdrukkelijk uitspreekt tegen de seks. Onder mannen tussen de 16 en 35 jaar vindt twintig procent dat.

Amnesty hoopt dat Grapperhaus zijn wetsvoorstel wil heroverwegen. "Seks tegen de wil moet altijd als verkrachting worden behandeld. Er moet geen nieuw delict komen. Het verkrachtingsdelict moet worden aangepast", zegt hoofd gender-programma Martine Goeman.

Ongeloof en vragen

Ook hoopt Goeman dat praten over verkrachting makkelijker wordt voor slachtoffers. "De helft van de vrouwen die dit hebben meegemaakt, heeft hier met niemand over gesproken." Dat heeft volgens haar grotendeels te maken met de reacties van mensen. "Ongeloof, vragen over waarom iemand zich niet heeft verzet. Dat beschadigt ze in feite nog een keer."

Op dit moment loopt er nog een internetconsultatie van minister Grapperhaus over het wetsvoorstel.