Wekdienst 26/9: Debat over spreidingswet • Azerbeidzjan en Armenië praten in Brussel

Goedemorgen! Vandaag begint in de Tweede Kamer een debat over de Spreidingswet. En nationale veiligheidsadviseurs van Azerbeidzjan en Armenië zijn in Brussel om de situatie in Nagorno-Karabach te bespreken.

Eerst het weer: er trekken flink wat wolkenvelden over ons land waar de zon soms moeilijk doorheen schijnt. Bij een matige zuidenwind wordt het ongeveer 22 graden.