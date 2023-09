Vijf explosies in een nacht in Rotterdam

In Rotterdam zijn vannacht vijf explosieven afgegaan. Aan het begin van de nacht in het Oude Noorden, later in Charlois, Afrikaanderwijk, Lombardijen en Oud-IJsselmonde. Bij geen van de ontploffingen is iemand gewond geraakt.

Bij de eerste explosie raakten brievenbussen beschadigd. De tweede knal was in de wijk Charlois rond 01.45 uur, waar een portiek werd vernield. De andere twee explosies waren kort na elkaar rond 03.00 uur, bij een huis en een café. Drie kwartier later het voor de vijfde keer raak, in Oud-IJsselmonde. Bij de voordeur van een woning ontstond glasschade.

De politie in Rotterdam vraagt aan getuigen om zich te melden. Een speciaal team dat gespecialiseerd is in explosieven doet onderzoek naar de toedracht van de explosies.

Rotterdam koploper explosies

In juli van dit jaar telde de politie al net zo veel aanslagen op huizen en andere doelwitten als in heel 2022. De meeste explosies vonden plaats in Rotterdam, bleek vorige week.

Vaak worden de aanslagen gepleegd met zwaar vuurwerk zoals Cobra's of met zelfgemaakte explosieven. De lading bestaat uit flitspoeder, het kruit dat in Cobra's zit. Hoewel dit knalvuurwerk in Nederland verboden is, is het hier volop in omloop.