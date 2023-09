Recordverhoging zorgpremie DSW: 11,50 euro extra per maand

De premie van de basisverzekering gaat bij zorgverzekeraar DSW volgend jaar maandelijks met 11,50 euro omhoog. Klanten van deze verzekeraar gaan daardoor 149 euro per maand betalen.

DSW voert daarmee de grootste stijging van de zorgpremie door sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006. De zorgtoeslag vanuit de overheid gaat volgend jaar juist omlaag, naar maximaal 127 euro per maand.

Volgens DSW groeit het aantal mensen dat een betalingsregeling aanvraagt of zorg mijdt. "We maken ons zorgen", zegt directeur Aad de Groot. "We denken dat de stijging een keer moet stoppen, omdat de grenzen aan wat betaalbaar is voor de mensen is bereikt."