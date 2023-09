Acteur David McCallum (90) overleden, bekend als 'Ducky' van NCIS

In een ziekenhuis in New York is acteur David McCallum overleden. Hij was 90 jaar en stierf een natuurlijke dood. Hij was recent het bekendst van zijn rol als patholoog Donald 'Ducky' Mallard in politieserie NCIS.

De geboren Schot McCallum had al enkele bekende films op zijn naam staan, zoals een bijrol in The Great Escape, toen hij midden jaren 60 echt doorbrak dankzij de spionageserie The Man from U.N.C.L.E. Hij speelde daarin de Russische spion Ilya Kuryakin, die samen met zijn Amerikaanse collega Napoleon Solo (Robert Vaughn) de strijd aangaat met criminelen die de wereld willen overnemen. De tv-serie kreeg in 2015 een remake als speelfilm.

Na vier seizoenen en meer dan honderd afleveringen viel het doek voor de serie, waarna McCallum in de jaren die volgden allerlei bijrollen had in populaire tv-shows als Matlock, Murder She Wrote, Law and Order en Sex and the City.

Overigens was McCallum ook een muzikaal talent. In de jaren 60 nam hij vier platen op voor Capitol Records, waarop hij instrumentale interpretaties bracht van bekende nummers en eigen composities. Zijn The Edge werd later gebruikt als sample voor een van de bekendste hiphopnummers aller tijden: The Next Episode van Dr. Dre.

Hier het origineel: