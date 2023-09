Londense luchthaven schrapt vluchten om corona-uitbraak verkeerstoren

Luchthaven Gatwick bij Londen schrapt deze week 164 vluchten vanwege een tekort aan luchtverkeersleiders. Een op de drie zit ziek thuis, onder meer vanwege coronabesmettingen.

Tot aanstaande zondag is het aantal vliegtuigen dat per dag mag vertrekken of landen beperkt tot 800. De directeur van de luchthaven zegt dat het een moeilijk besluit was, maar dat het wel een betrouwbaarder vliegschema oplevert. "Daardoor hebben onze reizigers meer zekerheid dat hun vlucht niet op het laatste moment wordt geschrapt."

Gatwick is na Heathrow de grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk. Vanaf Schiphol vliegen Easyjet en British Airways dagelijks verschillende keren naar Gatwick. Of die vluchten worden geschrapt, is niet bekend.