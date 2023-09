Maat vol voor Halsema: burgemeester overweegt voorwaarden vergunning Ajax

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zat gisteren in de Arena toen de wedstrijd Ajax-Feyenoord werd gestaakt en hooligans het stadion bestormden. Voor de burgemeester is de maat vol. Ze wil dat Ajax maatregelen neemt en dat ze die desnoods opneemt in de vergunning. "Anders mag je niet spelen."

"Het is beschamend wat er gisteren gebeurd is", zegt Halsema in Nieuwsuur over het supportersgeweld tijdens en na de wedstrijd. "Het overgrote deel van de fans heeft een kaartje gekocht. Die hebben er de smoor in dat er slecht wordt gespeeld, maar zij willen gewoon de wedstrijd zien. Dat zo'n groep het verpest, dat moet gewoon klaar zijn."

Als in de 55e minuut van de Klassieker voor de tweede keer vuurwerk op het veld wordt gegooid, besluit de KNVB de wedstrijd definitief te staken. Kort daarna bestormen hooligans de hoofdingang van de Arena. De politie weet de relschoppers buiten te werken, maar die trekken vervolgens bakstenen uit de grond en gooien die richting de hoofdingang en de ME. De ME voert charges uit en zet traangas in om het gebied schoon te vegen.

De politie heeft 15 mensen aangehouden na de uit de hand gelopen wedstrijd. Twee agenten raakten gewond.

Op beelden is te zien hoe de hooligans naar binnen stormen: