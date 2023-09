Migrantencrisis in New York leidt tot ruzie bij de Democraten

Recordaantallen migranten steken deze week de grens over naar de VS. De grenswacht meldt 8000 nieuwkomers per dag en dat veroorzaakt een noodsituatie in zowel grensgebieden als grote steden in het noorden van het land.

Om de situatie enigszins te verlichten, heeft het Witte Huis deze week de weg vrijgemaakt voor een tijdelijke werkvergunning voor de migranten uit Venezuela. Bijna 500.000 Venezolanen mogen straks tijdelijk legaal werken in Amerika, een reactie op de felle kritiek van Democraten uit New York op hun eigen president Biden.

Volgens burgemeester Adams van de stad New York, een Democraat, is dit een goede eerste stap van de federale overheid, maar is het nog niet genoeg om de migratiecrisis in de stad op te lossen.

12 miljard dollar

Sinds het voorjaar van 2022 zijn meer dan 110.000 migranten naar New York gekomen, waardoor er grote problemen zijn ontstaan in de opvang van asielzoekers. De kosten voor de stad dreigen op te lopen tot 12 miljard dollar voor de komende drie jaar. Daarom vraagt New York behalve versoepeling van de werkvergunningen ook financiële steun aan de regering.

In het zuiden van de VS hebben staten al langer met migrantenstromen te maken, want dat is voor veel nieuwkomers de plek waar ze aankomen. Om aandacht te vragen voor hun problemen stuurden gouverneurs Ron DeSantis van Florida en Greg Abbott van Texas vanaf het voorjaar van 2022 bussen met migranten naar steden als New York, Philadelphia en Washington D.C., die door Democraten worden bestuurd.

Aantrekkingskracht van de stad

Maar de bussen zijn niet de belangrijkste oorzaak dat er zoveel migranten op New York afkomen, zegt migratie-expert Muzaffar Chishti. Hij verwijst naar het 'Right to Shelter' beleid, dat al decennialang huisvesting voor daklozen garandeert in de stad.

"In het verleden maakten migranten nooit aanspraak op deze regeling. Maar het lijkt alsof migratie-activisten hebben ontdekt dat de regel ook toepasbaar is op migranten." Er worden hotels en tentenkampen ingezet om extra plekken te creëren, want de normale opvangplekken zijn al maanden overvol.