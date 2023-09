Dode en gewonde alpaca's in Eemnes na aanval van honden

Twee honden hebben een kudde alpaca's aangevallen op een boerderij in Eemnes. Een van de dieren liep hierbij zulke ernstige verwondingen op dat een dierenarts de alpaca heeft laten inslapen. Het dier was drachtig.

Nog eens zeven alpaca's raakten gewond. Een deel van de dieren moest worden gehecht. De eigenaar van de alpaca's, Marco Groot, vreest dat nog een dier het niet gaat redden.

De honden zijn volgens Groot uit de woning van iemand uit de buurt ontsnapt en door het hek van de omheinde wei geglipt. "Ik was thuis en hoorde een vreselijk geluid. Toen ik uit het raam keek, dacht ik dat twee jonge wolven aan het jagen waren", zegt hij tegen RTV Utrecht.

'Vreselijk gezicht'

Met een stok probeerde hij de dieren te verjagen. "Het lukte me maar half de honden te verjagen, want als ik met de ene bezig was, ging de andere alweer richting de alpaca's. Uiteindelijk kon ik ze verbannen. Maar uit hun bek zag ik het alpacabloed druipen, een vreselijk gezicht."

De honden zijn in beslag genomen door de politie, die onderzoek doet naar het voorval. Groot zegt aangifte te zullen doen. Zijn boerderij blijft voorlopig gesloten.

Alpaca's komen van oorsprong uit Zuid-Amerika. De kameelachtige dieren zijn de laatste jaren erg populair. Ook op de boerderij van Groot kunnen bezoekers normaal gesproken met de dieren knuffelen.