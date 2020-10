Grootste aantal migranten in bijna 15 jaar aangekomen op Canarische Eilanden

In de afgelopen 36 uur hebben ruim 1000 migranten de oversteek gemaakt vanuit Afrika naar de Canarische Eilanden. Dat is het hoogste aantal sinds 2006. De meeste migranten arriveerden in overvolle bootjes en werden door de kustwacht ontdekt en aan land gebracht.

De laatste jaren neemt de instroom van migranten naar de Spaanse eilandengroep toe. Dit jaar kwamen naar schatting 7500 migranten uit Afrika aan, bijna drie keer zoveel als in heel 2019.

De migranten worden na de overtocht opgevangen door het Rode Kruis: