PVV-Kamerlid Beertema stopt uit onvrede over lage plaats op lijst

PVV-Kamerlid Harm Beertema keert na de verkiezingen niet meer terug. Hij heeft zich teruggetrokken van de lijst, omdat partijleider Geert Wilders hem voor de tweede keer op de zestiende plek heeft gezet. Dat vindt hij te laag. "Voor mij is de conclusie dat de PVV mijn inbreng niet voldoende waardeert, sterker nog, er eigenlijk wel buiten kan", schrijft hij in een verklaring.

Beertema maakt al 13 jaar deel uit van de PVV-fractie, waar hij vooral het woord voert over onderwijskwesties. Hij stond zelf ook jarenlang voor de klas. Het gebrek aan waardering dat hij voelt betreurt hij zeer. "Op inhoud en op zaken die de partijorganisatie raken zijn we te veel uiteen gegroeid", concludeert hij.

Bij de meeste andere partijen kunnen kandidaten via de leden nog proberen om een hogere plaats op de lijst te krijgen, maar bij de PVV is Geert Wilders degene die het laatste woord heeft. Hij is ook het enige lid van de partij.

Tot 22 november blijft Beertema wel Kamerlid, maar hij zal bij stemmingen niet meer automatisch de partijlijn volgen, laat hij weten.

Hij is de vierde oudgediende van de PVV in korte tijd die vertrekt. Eerder deze maand maakte Machiel de Graaf bekend dat hij niet meer terugkeert, en dat hij zich heeft laten omscholen tot traumatherapeut. Justitiewoordvoerder Lilian Helder stapte deze maand over naar de BBB. Sietse Fritsma heeft ook al aangekondigd dat hij stopt na 22 november.

Nieuwkomer op drie

Wilders heeft vanavond de kandidatenlijst, die hij zelf weer aanvoert, openbaar gemaakt. Er staan veel bekende namen op die nu ook al in de Tweede Kamer zitten. Nieuwkomer op nummer drie is de Brabantse Rachel van Meetelen, zelfstandig ondernemer met poffertjeskramen op kermissen en evenementen.

René Claassen staat op nummer zes. Hij is de fractievoorzitter van de PVV in Limburg. Opvallend is ook dat Marjolein Faber, nu nog fractievoorzitter in de Eerste Kamerlid en de staten van Gelderland, de overstap wil maken naar de Tweede Kamer. Zij staat op plek zeven.

"Het is een prachtige lijst van ervaren en nieuwe kandidaten. Ik ben er erg trots op.", zegt Wilders. Hij rekent op een "fantastisch verkiezingsresultaat".

De PVV heeft, na het overstappen van Helder, zestien zetels in de Tweede Kamer. In de laatste Peilingwijzer van 16 september staat de partij op twaalf tot zestien zetels.