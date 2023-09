Langere celstraffen in hoger beroep voor doodschieten Ayla Mintjes

Twee mannen zijn in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar cel voor het doodschieten van de 27-jarige Ayla Mintjes. De vrouw en haar vriend Anis B. werden in 2021 in hun auto beschoten toen ze in Amsterdam Nieuw-West uit de parkeergarage van een appartementencomplex reden.

Het vermoedelijke doelwit van de aanslag was niet Mintjes maar haar vriend, een bekende uit het criminele milieu. Hij overleefde de aanval. Mintjes overleed diezelfde nacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Schutter Samuel Y. (22) was eerder veroordeeld tot 22 jaar cel. Renato F. (36), die de auto bestuurde, werd vanwege zijn lange strafblad met zware misdrijven aanvankelijk veroordeeld tot 26 jaar cel. Voor beiden valt de straf nu dus langer uit.

Het hoger beroep tegen de vermeende tweede schutter, Jeremia T, is uitgesteld. Eerder werd hij veroordeeld tot 20 jaar celstraf.

Kogelregen

De hogere straffen zijn volgens het gerechtshof op zijn plaats omdat de handelswijze van de verdachten nietsontziend was. Zo strekte de kogelregen zich uit over een afstand van vele honderden meters, ook tot boven in woningen. Iedereen die zich in het gebied van het spreidingsvuur bevond liep volgens de rechters reëel gevaar om dodelijk te worden getroffen.

"De verdachten hebben door hun nietsontziende handelwijze en de daarbij getoonde roekeloosheid laten zien niets te geven om een mensenleven, wat de dood van een onschuldig slachtoffer tot gevolg had", citeert NH Nieuws het hof.

Het Openbaar Ministerie had zowel bij de rechtbank als in hoger beroep celstraffen van dertig jaar geëist. Vier andere verdachten in deze zaak hebben eerder door de rechtbank gevangenisstraffen tussen de zes en negen jaar opgelegd gekregen, schrijft AT5.