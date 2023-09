Vanavond op tv: Supportersgeweld Ajax-Feyenoord • Burgemeesters willen miljoenen voor politie • Toekomst publieke omroep

Burgemeesters vragen om 400 miljoen voor de politie

Burgemeesters in het land maken zich grote zorgen om capaciteitsproblemen bij de politie. In een oproep, ondertekend door de politie, vragen zij om een investering van 400 miljoen euro. Zonder dit geld zal het aantal politiemensen afnemen en zullen recente investeringen teniet worden gedaan, staat in de brief. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de regioburgemeesters, en burgemeester van Heerlen Roel Wever lichten de oproep toe in de studio.