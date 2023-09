Polman na knieoperatie terug bij Nederlandse selectie, maakt rentree in oktober

Handbalster Estavana Polman maakt in oktober haar rentree bij de Nederlandse handbalploeg. Polman is door bondscoach Per Johansson opgenomen in de selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Portugal en Finland.

Polman (31) werd een maand geleden aan haar rechterknie geopereerd, maar haar herstel verloopt voorspoedig. Ook Tess Wester, die in november beviel van een dochter en in april al haar rentree maakte, behoort tot de selectie.

Vaker knieproblemen

Het ging mis bij de international van Oranje nadat er iemand op haar knie was gevallen tijdens een wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat vijf wedstrijden oud is.

Het is niet de eerste keer dat Polman geopereerd is aan haar knie. In 2020 scheurde ze haar kruisband en het jaar daarna ging het opnieuw mis aan dezelfde knie. Daardoor miste ze de Olympische Spelen in Tokio.