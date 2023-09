Parlement Canada geeft voormalige SS'er tot twee keer toe staande ovatie

De voorzitter van het Canadese Lagerhuis, Anthony Rota, heeft zijn excuses aangeboden voor het eren van een Oekraïner die in de Tweede Wereldoorlog in een SS-eenheid voor nazi-Duitsland vocht.

De 98-jarige Oekraïense Canadees Jaroslav Hoenka woonde vrijdag het bezoek bij van de Oekraïense president Zelensky aan het Canadese parlement. Nadat Zelensky de parlementsleden had bedankt voor hun steun in de strijd tegen Rusland, wees de parlementsvoorzitter op de aanwezigheid van Hoenka en prees hij hem voor zijn strijd voor Oekraïense onafhankelijkheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij noemde hem een Oekraïense en Canadese held.

De parlementsleden gaven Hoenka tot twee keer toe een staande ovatie. Ook Zelensky en de Canadese president Trudeau klapten mee.

Waffen-SS

"Daarna is mij meer informatie over hem ter ore gekomen", zei Rota gisteravond. Die informatie kwam van de mensenrechtenorganisatie Vrienden van het Simon Wiesenthal Centrum. Die wist te vertellen dat Hoenka lid was geweest van een Oekraïense divisie van de Waffen-SS die bij de genocide op de Joden door het Duitse naziregime betrokken is geweest.

Het is onduidelijk waarom Rota dat niet wist. Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en stelt dat alleen hijzelf voor de vergissing verantwoordelijk is.

Extra pijnlijk

Wat de kwestie extra pijnlijk maakt, is dat Rusland de strijd in Oekraïne als een strijd tegen een naziregime probeert te verkopen. Het Kremlin grijpt de blunder van Rota aan om het Westen van een gebrek aan historisch besef te beschuldigen.

"Veel westerse landen, waaronder Canada, hebben een generatie laten opgroeien die niet weet wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is en wie tegen wie vocht", zei woordvoerder Peskov.

Oekraïne hoorde bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bij de communistische Sovjetunie. Sommige Oekraïense nationalisten kozen tijdens de oorlog de kant van de Duitsers, uit haat jegens de Russen en omdat ze dachten dat ze zo onafhankelijk konden worden. Tijdens de oorlog hebben de Duitsers, met hulp van Oekraïense nationalisten, zo'n 1,5 miljoen Oekraïense Joden vermoord.