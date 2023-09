Experiment met digitale meldplicht voor voetbalhooligans in drie gemeenten

Er komt nog dit voetbalseizoen een experiment met een digitale meldplicht via een app voor voetbalhooligans die een stadionverbod hebben gekregen. In drie gemeenten gaan het ministerie van Justitie en Veiligheid, de KNVB en de gemeenten de proef uitvoeren. Dat heeft burgemeester Paul Depla van Breda vandaag bekendgemaakt. Depla heeft namens de burgemeesters voetbalzaken in zijn portefeuille.

De digitale meldplicht moet ervoor zorgen dat supporters met een stadionverbod niet meer bij een voetbalwedstrijd van hun club kunnen zijn, of in de buurt van het stadion. Het is niet bekend in welke drie steden de proef gaat plaatsvinden.

Het ministerie bevestigt tegen de NOS dat het experiment wordt toegelicht in een brief die binnenkort naar de Tweede Kamer gaat. Burgemeester Depla heeft nog geen details bekendgemaakt over de werking van de app.

Eerdere testen

Er wordt al jaren gesproken over de mogelijkheid van een digitale meldplicht. De KVNB testte tien jaar geleden een systeem waarbij hooligans met een stadionverbod makkelijker zijn op te sporen.

Demissionair minister Yesilgöz schreef in oktober vorig jaar aan de Tweede Kamer dat de technische haalbaarheid van een app werd getest. "Waarna eind dit jaar kan worden beslist of er gestart kan worden met een pilot", schreef de minister toen.

Dit voorjaar bleek echter dat het prototype dat de Justitiële Informatiedienst had gebouwd nog niet geschikt was voor gebruik, liet Yesilgöz weten. Een van de genoemde problemen was dat er mogelijk nog fraude gepleegd kon worden met de app.

Ongeregeldheden Ajax

Gisteren waren er ongeregeldheden bij het duel tussen Ajax en Feyenoord. De wedstrijd werd stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. Honderden supporters bestormden daarna met geweld de hoofdingang van de Johan Cruijf Arena. Ook werd de mobiele eenheid met stenen bekogeld.

Twee agenten raakten bij de rellen gewond. Vijftien mensen werden aangehouden. Er kunnen nog meer aanhoudingen volgen als er meer verdachten in beeld komen bij het onderzoek dat nog loopt, zegt de politie.