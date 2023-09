Big Bazar geeft strijd op, faillissement aanstaande

Koopjesketen Big Bazar geeft de strijd op. Het winkelbedrijf staakt het verzet tegen faillissementsaanvragen. Dat laat de advocaat van het bedrijf weten.

Al weken hangt het lot van Big Bazar aan een zijden draad. Via de rechtbank probeerde het bedrijf extra tijd te krijgen om afspraken met schuldeisers te maken. Vanmiddag strandde opnieuw zo'n poging. De rechtbank Leeuwarden wees de verzoeken van Big Bazar voor de derde keer af.

Verschillende schuldeisers vragen morgen opnieuw het faillissement aan. En Big Bazar gaat zich daar niet meer tegen verzetten. Als morgen de rechter één van de faillissementsaanvragen toekent, valt het doek voor de winkelketen definitief.

"We hebben gevochten, maar weten waar de grens ligt en die is bereikt", aldus de advocaat van de winkelketen. "De directie had graag de kans gekregen om Big Bazar te laten bestaan in afgeslankte vorm. Het is nu aan de curator."