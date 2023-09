Klassieker woensdag zonder publiek uitgespeeld, Ajax overweegt juridische stappen

Het restant van de zondagmiddag gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord zal woensdagmiddag (14.00 uur) zonder publiek worden uitgespeeld. Dat is besloten door het competitiebestuur betaald voetbal, waarin de KNVB, de ECV (behartigt belangen van de eredivisieclubs,) en de CED (behartigt belangen eerste divisieclubs) samenwerken.

Ajax overweegt juridische stappen en wil woensdag niet tegen Feyenoord maar tegen FC Volendam spelen.

Juridische stappen

Ajax reageerde in een verklaring op de site. "Het competitie- en bekerprogramma wordt nu door de KNVB aangepast voor minimaal vier clubs voor het laten uitspelen van een gestaakt duel. Niet alleen de clubs maar ook de supporters zijn hier de dupe van. Daarom overwegen wij juridische stappen."

De Amsterdamse club is van mening dat de wedstrijd tegen Feyenoord in november uitgespeeld kan worden. "Vanwege nationale en internationale duels is het eerst mogelijke moment om Ajax - Feyenoord uit te spelen vanuit ons oogpunt de eerste week van november. Dan wordt een bekerronde gespeeld waar Ajax en Feyenoord niet aan deelnemen."

Het duel in Amsterdam kwam zondag na 55 minuten tot stilstand toen voor de tweede keer vuurwerk op het veld gegooid werd. Het bezoekende Feyenoord leidde met 3-0 in de Johan Cruijff Arena op het moment dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük beide ploegen definitief richting de kleedkamers dirigeerde.

Ook Volendam oneens met beslissing

Oorspronkelijk zou Ajax woensdagavond een inhaalwedstrijd tegen Volendam spelen om 21.00 uur. Die wedstrijd wordt uitgesteld naar een later moment. Volendam is furieus. "Zonder overleg is onze wedstrijd uit het programma gehaald", aldus Volendam-voorzitter Jan Smit.