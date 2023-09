Wiegman terug in Galgenwaard, met Engeland: 'Ik ben de tegenpartij nu'

Het wordt een bijzonder weerzien voor beide partijen: morgenavond treffen de Nederlandse voetbalsters in Utrecht voormalig bondscoach Sarina Wiegman. De succestrainster, die Oranje naar de Europese titel in 2017 en WK-zilver in 2019 leidde, staat dan met de Engelse ploeg tegenover het Nederlands elftal.

"Heel leuk om terug te zijn", beaamt Wiegman. "Maar ook een beetje gek, ja. Ik ben bij de tegenpartij nu."

Dat het Nations League-duel dinsdag in uitgerekend de Galgenwaard gespeeld wordt, maakt wel wat los bij de 53-jarige Haagse. "Ja, uiteraard. Hier speelden we in 2017 de openingswedstrijd van het EK. Tegen Noorwegen. Dat is een herinnering die voor altijd bij me zal blijven. Het was superbelangrijk om goed te beginnen. En dat deden we."

"Het stond helemaal vol toen we aankwamen, een hele oranjezee. We wonnen die wedstrijd met 1-0. Dat was hartstikke mooi. Het resultaat verder weet iedereen natuurlijk."