Podcast De Dag: druk op Chemours neemt toe

Al jaren zijn er zorgen over de vervuiling van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht, maar sinds deze zomer is de discussie in een stroomversnelling geraakt. Er ligt onder meer een massaclaim van omwonenden, er zijn emotionele hoorzittingen en demonstraties voor de poort.

En deze week volgt een belangrijk juridisch moment, want de rechter doet uitspraak in een zaak die door vier omliggende gemeenten is aangespannen. Zij stellen het bedrijf aansprakelijk voor ernstige milieuschade die ook mensen in gevaar brengt.

Aanleiding voor de groeiende druk op Chemours zijn onthullingen van Zembla-journalist Roelof Bosma. In deze podcast vertelt hij hoe het langslepende dossier aan het schuiven is geraakt, en hoe de leiding van het bedrijf zich daar nog altijd met hand en tand tegen verzet.

