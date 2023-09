Nederlandse honkballers verslaan na stroeve start ook Oekraïne op EK

De Nederlandse honkballers hebben na een stroeve start ook hun tweede wedstrijd op het EK in Tsjechië op overtuigende wijze gewonnen. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen versloeg maandag Oekraïne met 16-3. Oranje heeft daarmee een grote stap gezet richting de kwartfinales. Zondag werd Frankrijk met 9-0 verslagen.

2-0 achterstand

Oekraïne begon sterk en kwam in de eerste inning verrassend met 2-0 voor. In de vijfde slagbeurt kwam Oranje langszij door een homerun van outfielder Ray-Patrick Didder. Met zes runs breidde de ploeg de score vervolgens uit naar 8-2.

Daarna noteerden ook Juremi Profar, Ademar Rifaela en Roger Bernadina een homerun.

Het Nederlands team is koploper in groep C en speelt dinsdag de laatste wedstrijd tegen Kroatië. De laatste vier edities van het Europees kampioenschap werden door Nederland gewonnen.