Duizenden verlaten Nagorno-Karabach, Erdogan naar Azerbeidzjaanse president

In Nagorno-Karabach is de uittocht van etnische Armeniërs in volle gang. Inmiddels hebben bijna 5000 vluchtelingen de etnisch-Armeense enclave verlaten. Gisteravond kwamen de eerste 1050 vluchtelingen aan in Armenië. Dat waren vooral zieken, ouderen en mensen die ontheemd zijn geraakt.

Azerbeidzjan heeft sinds vorige week de controle over de regio Nagorno-Karabach, na een oorlog van 24 uur. Sindsdien vrezen de inwoners slachtoffer te worden van een etnische zuivering.

Volgens de Armeense autoriteiten willen vrijwel alle 120.000 inwoners het gebied verlaten. Ze hebben vandaag beloofd dat iedereen die weg wil die mogelijkheid heeft. Ze willen onder meer gratis brandstof uitdelen. Er is niet veel bekend over het verloop van de evacuaties.

"Het is een nachtmerrie", zegt een van de evacués die in Armenië is aangekomen tegen persbureau AP. "In mijn dorp is veel geschoten. Iedereen is weg." Inwoners denken dat de uittocht het einde van de enclave betekent, zei een aantal eerder tegen de NOS.

Bekijk beelden van de uittocht: