Geen voetbalwedstrijden voor jonge asielzoekers door strenge FIFA-regels

Jonge asielzoekers worden door nieuwe FIFA-regels uitgesloten van amateurvoetbalwedstrijden. Volgens de KNVB gaat het landelijk om zo'n 300 gedupeerde minderjarige spelers. Bij voetbalclub Asser Boys in Assen zijn ze niet te spreken over de nieuwe FIFA-regels. "We hebben al jaren een prettige samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers", zegt voorzitter Jan Puper van Asser Boys. "Er spelen momenteel vijf jonge, alleenstaande asielzoekers mee in het jeugdteam tot 17 jaar. Wij betalen een deel van de contributie, het COA de rest. Zo krijgen ze toch de kans om een beetje mee te draaien in de maatschappij." Maar door een nieuw digitaal overschrijfsysteem kan dat nu opeens niet meer. "Volkomen onterecht", vindt Puper. De club vraagt nu scheidrechters en tegenstanders toestemming om de asielzoekers toch mee te laten spelen, vertellen voorzitter, trainer en een speler:

Wereldvoetbalbond FIFA hanteert sinds 1 juli een nieuw systeem voor overschrijvingen, het overstappen van de ene naar de andere club. Voorheen hoefden alleen de gegevens van spelers in het betaald voetbal in een digitaal systeem te worden ingevoerd, maar nu is dat ook verplicht voor alle overschrijvingen in het amateurvoetbal. Omdat FIFA, om handel in jonge kinderen tegen te gaan, internationale overschrijvingen van jonge spelers tussen 10 en 18 jaar oud verbiedt, geldt deze regel nu ook voor amateurclubs. Bij de KNVB zijn er in Nederland nu zo'n 300 gevallen bekend van minderjarige asielzoekers die niet meer kunnen meedoen aan wedstrijden. Bij de Drentse voetbalclub uit Assen gaat het om vijf minderjarige asielzoekers die nu noodgedwongen langs de zijlijn moeten staan. "Het ging altijd prima met deze jongens en de rest van het team, hooguit zijn er soms wat taalproblemen", zegt voorzitter Jan Puper. "De een speelt al zes jaar bij de club, de ander een paar maanden. Soms zijn er kinderen die komen en gaan." Volgens trainer Carlos Spaans voelen de vijf spelers die er nu zijn wel aan dat er iets gaande is, al snappen ze niet precies wat. "Het valt ook niet uit te leggen. Voor hen is voetbal heel erg belangrijk. Sportclubs dienen een maatschappelijk belang, de KNVB ook, dus ik snap niet dat ze dat niet goed oppakken. En daarnaast: we zijn blij met ze. Zonder die jongens hebben we niet eens een volwaardig team."

Het jeugdteam van Asser Boys in Assen - NOS