Red Bull van 'partyteam' naar absolute dominantie: 'Trots op mensen met wie ik werk'

De zesde constructeurstitel voor Red Bull Racing in de Formule 1 is een feit. In slechts negentien jaar tijd kroonde de Oostenrijkse renstal zich tot een van de succesvolste teams in de historie van de sport. Alleen Ferrari, Williams, McLaren, Mercedes en Lotus waren vaker het beste team. Mocht Max Verstappen volgende week de rijderstitel binnenhalen, is dat al de zevende voor Red Bull. Tussen 2014 en 2020 domineerde Mercedes de sport. De rest was kansloos en er werd gedacht dat zo'n suprematie nooit meer geëvenaard zou worden. Drie jaar later is alles anders: Red Bull is het nieuwe Mercedes. En dat vreest ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton: "We liggen een seconde per ronde achter. Bizar."

Het succesverhaal van Red Bull begon in 2005. Binnen een paar jaar transformeerde het kleine team tot een winnende formatie. Een kleine sprong terug in het verleden. 2005-2008: opbouw als 'partyteam' In 2005 nam Red Bull het team van Jaguar over. Die renstal had niet de gewenste successen in de Formule 1 weten te boeken, terwijl Red Bull al jaren actief was als sponsor van onder meer Sauber. In de eerste jaren stond de renstal bekend als 'partyteam'. Ludieke acties kleurden de Formule 1. Maar ondertussen werden er kundige mensen binnengehaald. Dokter Helmut Marko was een vertrouweling van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz en was toen al aanwezig als adviseur.

Christian Horner had met Arden al jaren een GP2-team en werd teambaas. De belangrijkste transfer was wellicht die van topontwerper Adrian Newey. 2009-2013: eerste jaren van succes In 2009 werden er nieuwe reglementen geïntroduceerd, waardoor de auto's compleet anders werden. Topteams als McLaren en Ferrari sloegen de plank volledig mis, maar Red Bull slaagde erin een briljante bolide te bouwen. Ze konden echter niets doen tegen het sprookje van Ross Brawn. Die voormalig teambaas van Ferrari kocht het team van Honda, dat de stekker uit het Formule 1-project trok. Met een minimaal budget bouwde Brawn GP een fantastische auto. Jenson Button werd wereldkampioen en het team pakte de constructeurstitel. Red Bull eindigde in beide kampioenschappen als tweede. Brawn GP is het enige team met een titelpercentage van honderd procent, want het jaar erna werd het team overgenomen door Mercedes. In 2010 was het wel raak voor Newey en Red Bull. De wagen was sneller en in de laatste race van het seizoen pakte Sebastian Vettel de wereldtitel. Red Bull was op dat moment al kampioen bij de teams. Vettel werd de jongste wereldkampioen ooit.

In de drie volgende jaren werden Vettel en Red Bull opnieuw wereldkampioen. De kampioenschappen van 2010 en 2012 waren spannend, met veel concurrentie voor Red Bull. In 2011 en 2013 domineerde Vettel de Formule 1. In vijf jaar won Red Bull 47 races, waarvan 37 door Vettel en 10 door zijn teamgenoot Mark Webber.

2014-2020: magere jaren tijdens Mercedes-dominantie Na de vierde wereldtitel van Vettel werden er nieuwe motorreglementen ingevoerd. De V8-blokken werden vervangen door V6-turbo-hybride-motoren. Renault, de motorleverancier van Red Bull, sloeg de plank daarbij volledig mis. De motor van Mercedes liep zo verschrikkelijk hard, dat het leek alsof de andere fabrikanten een Formule 2-motor hadden gemaakt. De motor van Renault was traag en vooral onvoorspelbaar. In de eerste jaren van de nieuwe motoren vielen de Red Bulls regelmatig uit, terwijl Mercedes na enkele ronden soms al secondes voorsprong had op de concurrenten. Mercedes bouwde een raket. In 2014, 2015 en 2016 verloor het team bij elkaar slechts acht races. In 2014 lukte het nieuwkomer Daniel Ricciardo nog wel om drie grands prix te winnen.

Een jaar later won Red Bull geen enkele grand prix. In 2016 was Verstappen één van de weinigen die de suprematie kon doorbreken. Hij pakte in Spanje zijn eerste zege in de Formule 1, na een crash van beide Mercedes-coureurs. In de jaren die volgden kwamen Ferrari en Red Bull dichterbij, maar Mercedes bleef de titels aaneenrijgen. Tot en met 2020 pakte Verstappen in totaal tien zeges, terwijl Ricciardo voor zijn vertrek na het seizoen van 2018 ook nog enkele zeges pakte. De stijgende lijn werd in 2019 langzaam ingezet, toen Red Bull overstapte naar Honda-motoren. 2021-heden: weg naar absolute dominantie In 2021 viel alles samen en lukte het Verstappen om zijn eerste wereldtitel te pakken. Na een controversiële finale in Abu Dhabi had Verstappen zijn grote doel bereikt. Wat niemand toen wist, is dat de echte suprematie nog moest beginnen.

Vorig jaar werden er opnieuw nieuwe reglementen ingevoerd, en ditmaal kwam Red Bull als beste uit de bus. Newey ontwierp de snelste wagen en was medeverantwoordelijk voor een zeer goed seizoen van Verstappen. Vijftien races won de Nederlander, een nieuw record. Dit jaar is de concurrentie al helemaal nergens te bekennen. Red Bull won tot nu toe 15 van de 16 grands prix. Alleen in Singapore werden de mannen van Christian Horner verslagen.