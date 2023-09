De bloedigste oorlog van 2022, maar de beulen van Ethiopië dreigen vrijuit te gaan

Wie oorlog zegt, denkt vooral aan Oekraïne. Maar wat weinig mensen weten is dat de dodelijkste oorlog van 2022 in Ethiopië was, in de regio Tigray. De VN en een Ethiopische Mensenrechtencommissie deden lang onderzoek naar het bloedvergieten, maar dat is stopgezet. Dus lijken de verantwoordelijken geen straf te krijgen. Waarom gebeurt dat? En waarom hebben Europa en Amerika belang bij het conflict waar veel minder aandacht voor is dan de situatie in Oekraïne? Het verloop van de oorlog Aanleiding voor de burgeroorlog is de komst van de nieuwe premier Abiy Ahmed. Hij voerde veel hervormingen door. Tot ongenoegen van Volksbevrijdingsfront TPLF, dat jarenlang de baas was in Ethiopië. Zij trokken zich terug in de noordelijke regio Tigray, waar eind 2020 een bloedige machtsstrijd ontstond. Naar schatting zijn 300.000 tot 600.000 mensen overleden als gevolg van geweld en hongersnood. Premier Ahmed sloot Tigray volledig af van de buitenwereld waardoor ruim 5 miljoen mensen zonder stroom en medicijnen zaten. Sinds november vorig jaar is er een vredesakkoord, maar experts zeggen dat mensenrechten nog altijd worden geschonden. Daders bloedvergieten gaan vrijuit "Elke soldaat die onze zusters in Tigray heeft verkracht, wordt vervolgd", zo beloofde premier Ahmed in 2021. De Mensenrechtenraad van de VN startte een onderzoek naar de gruwelijkheden. Maar dat onderzoek stopt binnenkort. Dat is dramatisch, zegt Martin Witteveen tegen Nieuwsuur. Hij is strafrechtjurist en werkte in 2021 mee aan het onderzoek dat nu stopt. "Het gaat om etnische zuiveringen, die mogelijk zelfs genocide kunnen zijn."

Eigenlijk geef je gewoon een signaal af dat je weg kan komen met plundering, verkrachting en moord. Afrika-correspondent Elles van Gelder

Als voorbeeld noemt hij de video die opdook van naar verluidt tientallen lijken in een rivier in buurland Sudan. "Mannen die door het hoofd waren geschoten, met hun handen op de rug gebonden met een touw." Later kwam nog een tweede video naar buiten van zestig à zeventig jongeren die zijn geëxecuteerd en daarna van een rots gegooid.